Зеленский: Стратегическая инициатива за Украиной, мы будем освобождать всю нашу территорию
Стратегическая инициатива в войне против России на стороне Украины, которая собирается освободить все оккупированные территории. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
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По его словам, несмотря на то, что протяженность фронта в Украине составляет более 2500 км, "чувствуется, что стратегическая инициатива за нами".
"Мы имеем дело с абсолютным злом. И у нас нет другого выбора, чем идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов из всех наших областей", — заявил президент.
Ранее Зеленский заявил, что россияне снова хотят атаковать Харьков, а также копят силы для того, чтобы попробовать захватить Славянск.
- Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что у Украины есть шансы на победу в войне с Россией.
- Украине нужно 100 реактивных систем залпового огня западного образца, чтобы перейти в контрнаступление и освободить захваченные Россией территории.
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