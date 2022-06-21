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Зеленский: Стратегическая инициатива за Украиной, мы будем освобождать всю нашу территорию

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 12:24
Зеленский: Стратегическая инициатива за Украиной, мы будем освобождать всю нашу территорию - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Стратегическая инициатива в войне против России на стороне Украины, которая собирается освободить все оккупированные территории. Об этом заявил президент Владимир Зеленский

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По его словам, несмотря на то, что протяженность фронта в Украине составляет более 2500 км, "чувствуется, что стратегическая инициатива за нами".

"Мы имеем дело с абсолютным злом. И у нас нет другого выбора, чем идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов из всех наших областей", — заявил президент.

Ранее Зеленский заявил, что россияне снова хотят атаковать Харьков, а также копят силы для того, чтобы попробовать захватить Славянск. 

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский война деоккупация освобождение территорий
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