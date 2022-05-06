UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Джордж Буш: Зеленский – Черчилль нашего времени

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 09:06
Джордж Буш: Зеленский – Черчилль нашего времени - Фото
Джордж Буш и Владимир Зеленский (фото - George W Bush, Instagram)

43-й президент США Джордж Буш сравнил президента Владимира Зеленского с Уинстоном Черчиллем – премьер-министром Великобритании времен Второй мировой войны. Об этом он написал в Instagram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я имел честь поговорить несколько минут с президентом Зеленским – Уинстоном Черчиллем нашего времени", – написал он.

Буш написал, что приветствовал мужество украинского народа, а также поблагодарил Зеленского за лидерство, пример и приверженность свободе.

По его словам, Зеленский заверил, что украинцы не поколеблются в борьбе против "путинского варварства и бандитизма".

"Американцы вдохновляются их силой духа и стойкостью. Мы продолжим поддерживать украинцев, которые отстаивают свою свободу", – подытожил Буш.

  • 8 марта Зеленский в британском парламенте процитировал легендарную цитату Черчилля, сказанную в начале Второй мировой войны. Президент заявил, что украинцы не сдадутся и не проиграют, будут биться везде – от полей и лесов до терриконов и городских улиц.
Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Джордж Буш уинстон черчилль
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 