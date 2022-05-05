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Буш на онлайн-встрече с Зеленским восхитился отвагой украинцев: Вдохновляет американцев

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 21:44
Буш на онлайн-встрече с Зеленским восхитился отвагой украинцев: Вдохновляет американцев - Фото
Фото - Офис президента

Президент Владимир Зеленский во время видеоконференции с бывшим президентом США Джорджем Бушем поблагодарил американцев за поддержку. Экс-глава государства в ответ подчеркнул, что отвага украинцев вдохновляет. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

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"Ваша страна была захвачена силами, которые хотят убивать невинных людей. И тот факт, что вы стоите твердо, вдохновляет американцев", – подчеркнул Буш.

Экс-президент отметил, что если украинцы будут так же отважно бороться против российской агрессии и дальше, то у них всегда будет поддержка граждан США.

Зеленский в ответ сказал, что ощущает настоящую помощь со стороны США, поскольку "американцы откровенные, открытые люди – у нас общие ценности". 

Буш на онлайн-встрече с Зеленским восхитился отвагой украинцев: Вдохновляет американцев

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Яна Катасонова
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