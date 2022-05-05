Буш на онлайн-встрече с Зеленским восхитился отвагой украинцев: Вдохновляет американцев
Президент Владимир Зеленский во время видеоконференции с бывшим президентом США Джорджем Бушем поблагодарил американцев за поддержку. Экс-глава государства в ответ подчеркнул, что отвага украинцев вдохновляет. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
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"Ваша страна была захвачена силами, которые хотят убивать невинных людей. И тот факт, что вы стоите твердо, вдохновляет американцев", – подчеркнул Буш.
Экс-президент отметил, что если украинцы будут так же отважно бороться против российской агрессии и дальше, то у них всегда будет поддержка граждан США.
Зеленский в ответ сказал, что ощущает настоящую помощь со стороны США, поскольку "американцы откровенные, открытые люди – у нас общие ценности".
- 28 апреля Палата представителей Конгресса США приняла закон о ленд-лизе для Украины. Зеленский уверен: ленд-лиз поможет Украине победить "идейных наследников нацизма".
- Байден заявил, что запросит у Конгресса дополнительный пакет помощи Украине на $33 млрд.
- CNBC сообщил, что эта инициатива столкнулась с препятствием в Конгрессе: решение может затянуться из-за споров между демократами и республиканцами.
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