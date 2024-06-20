Для Антикоррупционного бюро могут ввести переаттестацию, как для БЭБ – глава комитета Рады

Анастасия Радина отметила, что это может понадобиться из-за журналистских расследований относительно "сливов" из НАБУ

Фото: НАБУ

Депутаты могут ввести переаттестацию для сотрудников Национального антикоррупционного бюро, подобную уже принятой для служащих Бюро экономической безопасности. Об этом LIGA.net сообщила глава парламентского комитета по антикоррупционной политике, народный депутат от Слуги народа Анастасия Радина.

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Она отметила, что новый закон о перезагрузке БЭБ, в частности, предусматривает переаттестацию сотрудников ведомства.

В случае с БЭБ процедура проходит при участии представителей бизнес-ассоциаций, которых должны делегировать международные партнеры – чтобы гарантировать качественное проведение переаттестации, пояснила Радина.

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Соответственно, нардепы могут думать о введении подобной переаттестации для сотрудников внутреннего контроля НАБУ или Второго Главного специального подразделения детективов (Д-2), отметила депутат.

По ее словам, такой аудит может понадобиться, поскольку сотрудники Д-2 фигурируют в журналистских расследованиях относительно "сливов" информации из НАБУ.

"Если НАБУ не может справиться с внутренними расследованиями самостоятельно, то, возможно, нам нужно ставить вопрос о переаттестации, по крайней мере подразделений, которые занимаются внутренними расследованиями", – подытожила Радина.

20 июня должно было состояться заседание профильного комитета Рады по данным об утечках информации из НАБУ с участием директора Бюро Семена Кривоноса.

Чиновник заявил, что считает преждевременным предложение публично обсуждать досудебное расследование до его завершения. На заседании его не было.

О претензиях депутатов к директору НАБУ и предыстории "сливов" читайте здесь.

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