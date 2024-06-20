Сливы из НАБУ. Директор Кривонос не пришел на заседание комитета Рады

Теперь нардепы хотят провести открытое заседание комитета в самом Бюро, заявила Анастасия Радина

Семен Кривонос (Фото: Медиацентр Украина)

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос не пришел на заседание парламентского комитета по антикоррупционной политике, который собрался по поводу вероятных утечек информации из расследований Бюро. Об этом сообщает журналистка LIGA.net с заседания комитета Верховной Рады.

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20 июня должно было состояться заседание профильного комитета во главе с депутатом от Слуги Народа Анастасией Радиной. Анонсировалось, что на него должен прийти и директор Бюро.

Впрочем, Кривонос на заседание не пришел и депутаты работают без него, передает журналистка LIGA.net с места происшествия.

Радина заявила, что теперь депутаты хотят провести открытое заседание комитета в самом НАБУ.

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