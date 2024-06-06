Адвокату, пытавшемуся дать взятку в $200 000, избрали меру пресечения – 12 млн грн залога

Высший антикоррупционный суд (Фото: пресс-служба ВАКС)

6 июня Высший антикоррупционный суд применил к киевскому адвокату, подозреваемому в намерении дать взятку должностным лицам в сумме $200 000, меру пресечения в виде залога в размере 12 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

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На подозреваемого также возложены обязанности: прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду; не оставлять без разрешения границы Киевской области и Киева; сообщать об изменении места своего проживания и места работы; воздерживаться от общения с определенными в постановлении суда лицами; сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из страны; носить электронное средство контроля.

По версии следствия, адвокат предлагал $200 000 должностным лицам Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективам Национального антикоррупционного бюро за принятие решения о передаче уголовного производства в отношении его подзащитного по делу о завладении электрической энергией Укрэнерго и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн в другой орган досудебного расследования.

4 июня в юридической компании "Миллер" сообщили, что следственные действия произошли в отношении их адвоката Алексея Носова. Компания решила разорвать какие-либо отношения с ним и обещает реализовать соответствующие юридические действия в ближайшее время, когда Носов будет на связи.

11 января НАБУ сообщило, что Укрэнерго в 2022 году продало трейдеру Юнайтед Энерджи электроэнергию на сумму более 716 млн грн, но не получило от него денег. В рамках этого уголовного производства подозрения получили четверо фигурантов.

Компанія "Юнайтед Энерджи" известна тем, что снабжала электроэнергией предприятия Игоря Коломойского, которому она нужна для обеспечения работы двух энергоемких ферросплавных заводов. Владельцем и директором компании является Андрей Короткевич-Лещенко.

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