Адвокату, який намагався дати хабар у $200 000, обрали запобіжний захід – 12 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд (Фото: пресслужба ВАКС)

6 червня Вищий антикорупційний суд застосував до київського адвоката, якого підозрюють у намірі дати хабар посадовцям у сумі $200 000, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 млн грн. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

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На підозрюваного також покладено обов’язки: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не залишати без дозволу межі Київської області та Києва; повідомляти про зміну місця свого проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами; здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із країни; носити електронний засіб контролю.

За версією слідства, адвокат пропонував $200 000 посадовцям Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективам Національного антикорупційного бюро за ухвалення рішення про передання кримінального провадження щодо його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією Укренерго та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.

4 червня в юридичній компанії "Міллер" повідомили, що слідчі дії відбулися щодо їхнього адвоката Олексія Носова. Компанія вирішила розірвати будь-які відносини з ним і обіцяє реалізувати відповідні юридичні дії найближчим часом, коли Носов буде на звʼязку.

11 січня НАБУ повідомило, що Укренерго у 2022 році продало трейдеру Юнайтед Енерджі електроенергію на суму понад 716 млн грн, але не отримало від нього грошей. У межах цього кримінального провадження підозри отримали четверо фігурантів.

Компанія "Юнайтед Енерджі" відома тим, що постачала електроенергію на підприємства Ігоря Коломойського, якому вона потрібна для забезпечення роботи двох енергомістких феросплавних заводів. Власником та директором компанії є Андрій Короткевич-Лещенко.

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