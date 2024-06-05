Адвокату, який намагався дати хабар у $200 000 працівникам НАБУ та САП, оголошено підозру

Йому може загрожувати від чотирьох до восьми років позбавлення волі

Ілюстративне фото: НАБУ

Київському адвокату повідомлено про підозру у пропозиції дати хабар детективу Національного корупційного бюро і посадовцю Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомила пресслужба САП.

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Адвокату одного зі столичних об’єднань, якого викрили на пропозиції надати хабар у розмірі $200 000 оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. За цією статтею йому може загрожувати від чотирьох до восьми років тюрми.

За даними слідства, адвокат пропонував кошти прокурорам САП та детективам НАБУ за ухвалення рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією Укренерго та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.

4 червня НАБУ та САП заявили про викриття адвоката на пропозиції дати хабар посадовцям відомств.

В юридичній компанії "Міллер" повідомили, що відбулися слідчі дії стосовно їхнього адвоката Олексія Носова. Компанія вирішила розірвати будь-які відносини з ним і обіцяє реалізувати відповідні юридичні дії найближчим часом, коли Носов буде на звʼязку.

11 січня НАБУ повідомило, що Укренерго у 2022 році продала трейдеру Юнайтед Енерджі електроенергію на суму понад 716 млн грн, але не отримало від нього грошей. У межах цього кримінального провадження підозри отримали четверо фігурантів.

Юнайтед Енерджі відома тим, що постачала електроенергію на підприємства Ігоря Коломойського, якому вона потрібна для забезпечення роботи двох енергомістких феросплавних заводів. Власником та директором компанії є Андрій Короткевич-Лещенко.

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