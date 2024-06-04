САП і НАБУ заявили, що київський адвокат пропонував $200 000. Компанія відхрестилась від нього

САП і НАБУ заявляють, що столичний адвокат пропонував $200 000 хабаря у гучній справі про заволодіння електроенергією Укренерго на 716 млн грн

Ілюстративне фото - Укренерго

Київський адвокат підозрюється у пропозиції у справі про схему в Укренерго хабаря в розмірі $200 000 детективу Національного антикорупційного бюро та прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В юридичній компанії "Міллер" повідомили, що йдеться про їхнього адвоката Олексія Носова, з яким вони розривають співпрацю.

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НАБУ і САП заявили, що викрили адвоката одного зі столичних адвокатських об'єднань на пропозиції $200 000 за рішення про передання справи щодо підзахисного до іншого органу досудового розслідування.

Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією Укренерго та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.

Дії адвоката кваліфіковано за статтею про пропозицію хабаря службовій особі, йому може загрожувати від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

В "Міллері" заявили, що 4 червня відбулися слідчі дії стосовно їхнього адвоката Олексія Носова. Компанія вирішила розірвати будь-які відносини з ним і обіцяє реалізувати відповідні юридичні дії найближчим часом, коли Носов буде на звʼязку.

"Ми докладаємо всіх зусиль для встановлення істини та сприятимемо офіційному розслідуванню", – заявили в "Міллері", запевнивши, що "не підозрювали та не очікували такого від члена команди навіть на рівні слідчої версії".