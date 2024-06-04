САП и НАБУ заявили, что киевский адвокат предлагал $200 000. Компания открестилась от него

САП и НАБУ заявляют, что столичный адвокат предлагал $200 000 взятки в громком деле о завладении электроэнергией Укрэнерго на 716 млн грн

Иллюстративное фото - Укрэнерго

Киевский адвокат подозревается в предложении в деле о схеме в Укрэнерго взятки в размере $200 000 детективу Национального антикоррупционного бюро и прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В юридической компании "Миллер" сообщили, что речь идет об их адвокате Алексее Носове, с которым они разрывают сотрудничество.

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НАБУ и САП заявили, что разоблачили адвоката одного из столичных адвокатских объединений на предложения $200 000 за решение о передаче дела по подзащитному в другой орган досудебного расследования.

Речь идет о деле о завладении электрической энергией Укрэнерго и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.

Действия адвоката квалифицированы по статье о предложении взятки должностному лицу, ему может грозить от четырех до восьми лет лишения свободы.

В "Миллере" заявили, что 4 июня прошли следственные действия в отношении их адвоката Алексея Носова. Компания решила разорвать какие-либо отношения с ним и обещает реализовать соответствующие юридические действия в ближайшее время, когда Носов будет на связи.

"Мы прилагаем все усилия для установления истины и будем содействовать официальному расследованию", – заявили в "Миллере", заверив, что "не подозревали и не ожидали такого от члена команды даже на уровне следственной версии".