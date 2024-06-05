Адвокату, пытавшемуся дать взятку в $200 000 работникам НАБУ и САП, объявлено подозрение

Ему может грозить от четырех до восьми лет лишения свободы

Иллюстративное фото: НАБУ

Киевскому адвокату объявлено подозрение в предложении дать взятку детективу Национального коррупционного бюро и должностному лицу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба САП.

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Адвокату одного из столичных объединений, которого разоблачили на предложении дать взятку в размере $200 000, объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. По этой статье ему может грозить от четырех до восьми лет тюрьмы.

По данным следствия, адвокат предлагал средства прокурорам САП и детективам НАБУ за принятие решения о передаче уголовного производства относительно его подзащитного по делу о завладении электрической энергией Укрэнерго и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн в другой орган досудебного расследования.

4 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении адвоката на предложении дать взятку должностным лицам ведомств.

В юридической компании "Миллер" сообщили, что прошли следственные действия в отношении их адвоката Алексея Носова. Компания решила разорвать какие-либо отношения с ним и обещает реализовать соответствующие юридические действия в ближайшее время, когда Носов будет на связи.

11 января НАБУ сообщило, что Укрэнерго в 2022 году продала трейдеру Юнайтед Энерджи электроэнергию на сумму более 716 млн грн, но не получило от него денег. В рамках этого уголовного производства подозрения получили четверо фигурантов.

Юнайтед Энерджи известна тем, что снабжала электроэнергией предприятия Игоря Коломойского, которому она нужна для обеспечения работы двух энергоемких ферросплавных заводов. Владельцем и директором компании является Андрей Короткевич-Лещенко.

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