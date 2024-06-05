Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю директора одного из департаментов КГГА, а также частному предпринимателю, который помогал чиновнику организовать систему поборов. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет об одном из подчиненных Константина Усова, к которому вчера приходило ГБР с обысками.

ГБР рассказало, что в апреле 2024 года к нему обратилась жена военного, которая руководила фирмой мужа по перевозкам – это предприятие обслуживало один из столичных маршрутов. По данным бюро, женщина жаловалась на системное давление со стороны чиновника и угрозы разорвать действующий договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на "сотрудничество".

В частности компания должна была еженедельно передавать чиновнику через подконтрольную фирму 40 000 гривен за право работы на маршруте, отметили в ГБР.

Правоохранителям удалось задержать предпринимателя-посредника сразу после получения очередного "транша" для чиновника. После был проведен ряд обысков, во время которых изъяты документы и техника, подтверждающие противоправную деятельность.

Мужчина и его сообщник подозреваются в совершении уголовного преступления по статье о получении взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Проверяется возможная причастность руководства чиновника к реализации преступной схемы.