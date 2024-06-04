У КМДА обшуки: ДБР прийшло до заступника Кличка – джерело

Костянтин Усов (Фото: Facebook)

4 червня Державне бюро розслідувань проводить обшуки в приміщеннях Київської міської державної адміністрації та у заступника Віталія Кличка Костянтина Усова. Про це повідомив LIGA.net співрозмовник у правоохоронних органах.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Співрозмовник видання зазначив, що слідчі дії стосуються фактів вимагання посадовцем в автоперевізника неправомірної винагороди на системній основі.

У 2013 році, за даними журналіста Схем Михайла Ткача, Усов у декларації показав перед виборами нулі у графі "сума одержаного доходу", що, ймовірно, не відповідає дійсності. За інформацією журналіста, Усов мав отримувати офіційну зарплату, про яку сам зазначав, тому що працював на телеканал ТВі.

Народний депутат на своїй сторінці у Facebook обґрунтував свою позицію щодо доходів у його декларації. З його слів з'ясувалося, що "він працював завжди, в тому числі коли офіційно вважався безробітним".

Костянтин Усов у 2021 році був призначений заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, опікувався питанням транспорту столиці.

За даними руху "Чесно", у липні 2022 року в розпал повномасштабної війни Усов поїхав до США на навчання у Гарвард. Сам запевняв, що аплікаційні подавав ще у 2021 році.

У жовтні 2023 року Усов повернувся після навчання в США. За даними ЗМІ, він прибув до України на пів року пізніше, ніж тривало навчання. Окрім цього, у ході навчання згідно з декларацією посадовець задекларував 1,92 млн грн стипендії.