В КГГА обыски: ГБР пришло к заместителю Кличко – источник

Константин Усов (Фото: Facebook)

4 июня Государственное бюро расследований проводит обыски в помещениях Киевской городской государственной администрации и у заместителя Виталия Кличко Константина Усова. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах.

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Собеседник издания отметил, что следственные действия касаются фактов вымогательства должностным лицом у автоперевозчика неправомерного вознаграждения на системной основе.

В 2013 году, по данным журналиста Схем Михаила Ткача, Усов в декларации показал перед выборами нули в графе "сумма полученного дохода", что, вероятно, не соответствует действительности. По информации журналиста, Усов должен был получать официальную зарплату, о которой сам говорил, потому что работал на телеканал ТВі.

Народный депутат на своей странице в Facebook обосновал свою позицию относительно доходов в его декларации. Из его слов выяснилось, что "он работал всегда, в том числе когда официально считался безработным".

Константин Усов в 2021 году был назначен заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, занимался вопросами транспорта столицы.

По данным движения "Честно", в июле 2022 года в разгар полномасштабной войны Усов уехал в США на учебу в Гарвард. Сам уверял, что аппликационные подавал еще в 2021 году.

В октябре 2023 года Усов вернулся после обучения в США. По данным СМИ, он прибыл в Украину на полгода позже, чем длилось обучение. Кроме этого, в ходе обучения согласно декларации чиновник задекларировал 1,92 млн грн стипендии.