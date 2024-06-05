Працівники Державного бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, а також приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів. Про це повідомила пресслужба ДБР.

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За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про одного із підлеглих Кличка Костянтина Усова, заступника мера Віталія Кличка, до якого вчора приходило ДБР з обшуками.

ДБР повідомило, що у квітні 2024 року до нього звернулася дружина військового, яка керувала фірмою чоловіка з перевезень – це підприємство обслуговувало один зі столичних маршрутів. За даними бюро, жінка скаржилася на системний тиск з боку чиновника та погрози розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на "співпрацю".

Зокрема, компанія мала щотижня передавати чиновнику через підконтрольну фірму 40 000 гривень за право роботи на маршруті, наголосили в ДБР.

Правоохоронцям вдалося затримати підприємця-посередника одразу після отримання чергового "траншу" для чиновника. Опісля було проведено низку обшуків, під час яких вилучено документи та техніку, що підтверджують протиправну діяльність.

Чоловіка та його спільника підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення за статтею про одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.

Наразі триває досудове розслідування. Перевіряється можлива причетність керівництва чиновника до реалізації злочинної схеми.