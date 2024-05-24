Бессменного первого замдиректора НАБУ отстранили от должности после скандала с утечкой

НАБУ заверило: о ходе и результатах досудебного расследования будем информировать общественность

Гизо Углава Тристанович (Фото: Facebook)

24 мая директор Национального антикоррупционного бюро устранил первого заместителя – Гизо Углаву Тристановича для обеспечения "объективного досудебного расследования", начатого из-за вероятной утечки информации. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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Гизо Углаву отстранили от выполнения должностных обязанностей и руководства закрепленными во внутренних документах направлениями и подразделениями.

НАБУ заверило: о ходе и результатах досудебного расследования будем информировать общественность.

"Подчеркиваем, что руководство и коллектив Бюро максимально заинтересованы в проведении полного, всестороннего и беспристрастного расследования по данному факту", – добавили в пресс-службе антикоррупционного бюро.

НАБУ рассказало, что в сферу компетенции Углавы входили элитные подразделения, основным направлением деятельности которых была:

→ борьба с коррупцией;

→ борьба с легализацией незаконных доходов;

→ борьба с финансовыми преступлениями.

Также антикоррупционное бюро отметило, что из тысяч дел выделялись те, которые касались четко организованных коррупционных и финансовых схем. Эти дела были связаны с присвоением миллионов государственных средств при участии в них государственных служащих разных рангов, а также частных лиц.

Одним из таких дел, рассказали в НАБУ, было громкое дело по контрабанде нефтепродуктов. В процессе его расследования было арестовано более 20 человек, а государству было возвращено более $15 000 000.

23 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура проводила обыски дома у сотрудника Национального антикоррупционного бюро в рамках расследования об утечке информации в деле по "Большому строительству".

Издание Украинская правда отметило, что следственные действия проходили у детектива НАБУ Валерия Полюги.

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