Беззмінного першого заступника директора НАБУ усунули з посади після скандалу з витоком

НАБУ запевнило: про перебіг та результати досудового розслідування будемо інформувати громадськість

Гізо Углава Трістанович (Фото: Facebook)

24 травня директор Національного антикорупційного бюро усунув першого заступника – Гізо Углаву Трістановича для забезпечення "обʼєктивного досудового розслідування", яке розпочато через ймовірний витік інформації. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

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Гізо Углаву усунули від виконання посадових обов’язків та керівництва закріпленими у внутрішніх документах напрямами та підрозділами.

НАБУ запевнило: про перебіг та результати досудового розслідування будемо інформувати громадськість.

"Наголошуємо, що керівництво та колектив Бюро максимально зацікавлені в проведенні повного, всебічного та неупередженого розслідування за цим фактом", – додали у пресслужбі антикорупційного бюро.

НАБУ розповіло, що до сфери компетенції Углави входили елітні підрозділи, основним напрямом діяльності яких була:

→ боротьба з корупцією;

→ боротьба з легалізацією незаконних доходів;

→ боротьба з фінансовими злочинами.

Також антикорупційне бюро зазначило, що з тисяч справ виділялися ті, які стосувалися чітко організованих корупційних і фінансових схем. Ці справи були пов'язані з привласненням мільйонів державних коштів за участі в них державних службовців різних рангів, а також приватних осіб.

Однією з таких справ, розповіли в НАБУ, була гучна справа щодо контрабанди нафтопродуктів. У процесі її розслідування було заарештовано понад 20 осіб, а державі було повернуто понад $15 000 000.

23 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводила обшуки вдома у співробітника Національного антикорупційного бюро в межах розслідування про витік інформації в справі щодо "Великого будівництва".

Видання Українська правда зазначило, що слідчі дії відбувалися в детектива НАБУ Валерія Полюги.

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