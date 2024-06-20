Для Антикорупційного бюро можуть ввести переатестацію, як для БЕБ – голова комітету Ради
Депутати можуть ввести переатестацію для співробітників Національного антикорупційного бюро, подібну до вже ухваленої для службовців Бюро економічної безпеки. Про це LIGA.net повідомила голова парламентського комітету з антикорупційної політики, народна депутатка від Слуги народу Анастасія Радіна.
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Вона зазначила, що новий закон щодо перезавантаження БЕБ, зокрема, передбачає переатестацію співробітників відомства.
У випадку з БЕБ процедура відбувається за участі представників бізнес-асоціацій, яких мають делегувати міжнародні партнери – щоб гарантувати якісне проведення переатестації, пояснила Радіна.
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Відповідно, нардепи можуть думати про введення подібної переатестації для співробітників внутрішнього контролю НАБУ або Другого Головного спеціального підрозділу детективів (Д-2), зауважила депутатка.
За її словами, такий аудит може знадобитися, оскільки співробітники Д-2 фігурують у журналістських розслідуваннях щодо "зливів" інформації з НАБУ.
"Якщо НАБУ не може дати раду внутрішнім розслідуванням самостійно, то, можливо, нам треба ставити питання про переатестацію, принаймні підрозділів, які займаються внутрішніми розслідуваннями", – підсумувала Радіна.
- 20 червня мало відбутися засідання профільного комітету Ради щодо даних про витоки інформації з НАБУ за участю директора Бюро Семена Кривоноса.
- Посадовець заявив, що вважає передчасною пропозицію публічно обговорювати досудове розслідування до його завершення. На засіданні його не було.
- Про претензії депутатів до директора НАБУ та передісторію "зливів" читайте тут.
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