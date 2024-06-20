Для Антикорупційного бюро можуть ввести переатестацію, як для БЕБ – голова комітету Ради

Анастасія Радіна зазначила, що це може знадобитися через журналістські розслідування щодо "зливів" з НАБУ

Фото: НАБУ

Депутати можуть ввести переатестацію для співробітників Національного антикорупційного бюро, подібну до вже ухваленої для службовців Бюро економічної безпеки. Про це LIGA.net повідомила голова парламентського комітету з антикорупційної політики, народна депутатка від Слуги народу Анастасія Радіна.

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Вона зазначила, що новий закон щодо перезавантаження БЕБ, зокрема, передбачає переатестацію співробітників відомства.

У випадку з БЕБ процедура відбувається за участі представників бізнес-асоціацій, яких мають делегувати міжнародні партнери – щоб гарантувати якісне проведення переатестації, пояснила Радіна.

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Відповідно, нардепи можуть думати про введення подібної переатестації для співробітників внутрішнього контролю НАБУ або Другого Головного спеціального підрозділу детективів (Д-2), зауважила депутатка.

За її словами, такий аудит може знадобитися, оскільки співробітники Д-2 фігурують у журналістських розслідуваннях щодо "зливів" інформації з НАБУ.

"Якщо НАБУ не може дати раду внутрішнім розслідуванням самостійно, то, можливо, нам треба ставити питання про переатестацію, принаймні підрозділів, які займаються внутрішніми розслідуваннями", – підсумувала Радіна.

20 червня мало відбутися засідання профільного комітету Ради щодо даних про витоки інформації з НАБУ за участю директора Бюро Семена Кривоноса.

Посадовець заявив, що вважає передчасною пропозицію публічно обговорювати досудове розслідування до його завершення. На засіданні його не було.

Про претензії депутатів до директора НАБУ та передісторію "зливів" читайте тут.

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