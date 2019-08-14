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Для баланса. Гройсман выступил за принятие закона о столице

Для баланса. Гройсман выступил за принятие закона о столице - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.08.2019, 13:30

Кабмин сегодня не стал рассматривать отставку мэра Киева. В Офисе президента говорят, что этим займется новое правительство

Премьер Владимир Гройсман выступил за принятие новой Верховной Радой закона о столице Украины. Об этом он заявил, открывая заседание правительства в среду.

Документ, по словам премьера, нужен для отображения функций ветвей власти в городе и их баланса.

"Украине нужен новый закон о столице, городе Киев. Где было бы четко расписано, что такое местное самоуправление, полноценные полномочия городского головы. А с другой стороны - полноценно отображены полномочия государственной власти. И этот баланс должен быть обеспечен новым законом о столице", - сказал Гройсман.

Говоря о досрочных местных выборах, премьер напомнил, что выступает против их проведения. Сначала, по его словам, нужно завершить реформу децентрализации. "В том числе нужно усовершенствовать законодательство о местных выборах. Я считаю, что редакция от 2015 года закона о местных выборах - несовершенна", - поянил он.

Гройсман выразил надежду, что избирательное законодательство усовершенствует новая Рада. "После того, как будут проведены изменения в Конституцию, в закон о местном самоуправлении, тогда можно проводить очередные выборы", - резюмировал он.

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гройсман столица закон правительство кабмин
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