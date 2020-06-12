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Для Германии отношения с Украиной очень важны - немецкий дипломат

Для Германии отношения с Украиной очень важны - немецкий дипломат - Фото
Рейхстаг Германия (Фото: pixabay.com)
12.06.2020, 08:18

Немецкий дипломат Жан-Пьер Фрели отметил активизацию тематики, связанной с минским процессом, в последние дни в Берлине

Германия уделяет большое внимание отношениям с Украиной. Об этом заявил новый специальный посланник по Украине МИД Германии Жан-Пьер Фрели во время 18-го украинского завтрака в Берлине, сообщает Укринформ.

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"Что бы там ни говорили, для Германии отношения с Украиной являются очень важными", - отметил дипломат.

Фрели отметил активизацию в Берлине в последние дни темы, связанной с минским процессом по Донбассу.

Он также считает, что Украине больше внимания уделять нужно проблемам верховенства права и борьбы с коррупцией, ведь это напрямую связано с интенсификацией экономических связей, поскольку беспокоит немецких бизнесменов.

"Борьба с коррупцией – ключевая, поскольку она (коррупция) нивелирует достижения во всех сферах – от образования и здравоохранения до армии", - сказал Фрели.

 

Арина Толина
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