Для Германии отношения с Украиной очень важны - немецкий дипломат

Рейхстаг Германия (Фото: pixabay.com)

Германия уделяет большое внимание отношениям с Украиной. Об этом заявил новый специальный посланник по Украине МИД Германии Жан-Пьер Фрели во время 18-го украинского завтрака в Берлине, сообщает Укринформ.

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"Что бы там ни говорили, для Германии отношения с Украиной являются очень важными", - отметил дипломат.

Фрели отметил активизацию в Берлине в последние дни темы, связанной с минским процессом по Донбассу.

Он также считает, что Украине больше внимания уделять нужно проблемам верховенства права и борьбы с коррупцией, ведь это напрямую связано с интенсификацией экономических связей, поскольку беспокоит немецких бизнесменов.

"Борьба с коррупцией – ключевая, поскольку она (коррупция) нивелирует достижения во всех сферах – от образования и здравоохранения до армии", - сказал Фрели.

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