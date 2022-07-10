Для переговоров лидеров. ЕС построит "защищенный от шпионов" бункер – EUObserver

Европейский Союз выстроит в Брюсселе бункер для переговоров лидеров. Он будет защищен от российских или любых других прослушиваний, пишет EUObserver со ссылкой на меморандум, имеющийся в распоряжении редакции.

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Стоимость бункера будет составлять около 8 млн евро. В нем смогут находиться около 100 человек: до 34 руководителей, 34 протоколистов, а также другой персонал.

Эта комната также может использоваться для встреч на более низком уровне – с послами и другими чиновниками ЕС.

Бункер будет отключен от сети, но будет иметь внутреннюю технологию конференц-связи. Зал заседаний и кабины будут "закованы" в изоляционный каркас, сертифицированный НАТО.

Каждый входящий в бункер (даже уборщик) должен иметь допуск Secret EU, а также оставить в специальных шкафчиках вне бункера ноутбуки, телефоны, смарт-часы и даже слуховые аппараты.

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Марк Сировой

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