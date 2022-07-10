UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Для переговоров лидеров. ЕС построит "защищенный от шпионов" бункер – EUObserver

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 10:51
Для переговоров лидеров. ЕС построит
Флаг Евросоюза (Фото - EPA)

Европейский Союз выстроит в Брюсселе бункер для переговоров лидеров. Он будет защищен от российских или любых других прослушиваний, пишет EUObserver со ссылкой на меморандум, имеющийся в распоряжении редакции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Стоимость бункера будет составлять около 8 млн евро. В нем смогут находиться около 100 человек: до 34 руководителей, 34 протоколистов, а также другой персонал.
Эта комната также может использоваться для встреч на более низком уровне – с послами и другими чиновниками ЕС.

Бункер будет отключен от сети, но будет иметь внутреннюю технологию конференц-связи. Зал заседаний и кабины будут "закованы" в изоляционный каркас, сертифицированный НАТО.

Каждый входящий в бункер (даже уборщик) должен иметь допуск Secret EU, а также оставить в специальных шкафчиках вне бункера ноутбуки, телефоны, смарт-часы и даже слуховые аппараты.

Читайте также: Превентивный удар. ФБР заявило, что уничтожило инфраструктуру российских хакеров

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЕС шпионы бункер спецслужбы РФ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 