Для первых приговоров российским международным преступникам надо год-два – Малюська

Первые приговоры российским международным преступникам могут быть вынесены через год-два. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр юстиции Денис Малюська.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Полноценный запуск механизмов и первые приговоры – это займет по меньшей мере год-полтора-два. По своей природе всегда международные юрисдикции были медленными. И это (прогноз в год-два. – Ред.) – еще очень быстрые сроки как для международных судов. Как правило, это занимает шесть-восемь лет и больше", – сказал Малюська.

По его словам, российские войска совершают преступления, которые наказываются не только на национальном, но и на международном уровнях. В частности, военные преступления и преступления агрессии. "При некоторых обстоятельствах также можно констатировать наличие преступления геноцида", – сказал он.

Малюська отметил, что есть много судебных органов, которые будут выносить приговоры россиянам. Это – национальные суды Украины, Международный уголовный суд (МУС), создаваемый Трибунал по преступлению агрессии (его создание недавно поддержала ПАСЕ), суды других стран.

Читайте также статью: "Трибунал для Путина". Как в Украине фиксируют преступления России и будут ли приговоры

У министра нет сомнений, что у Украины есть достаточно доказательств, чтобы осудить преступников на длительный срок. "Тут проблема немного другая. Чтобы их бросить за решетку, их надо физически поймать, взять и туда притащить", – отметил Малюська.

По его словам, таких преступников будут искать через Интерпол по украинским приговорам. По приговорам МУС будет "еще интереснее история", считает Малюська.

Он объяснил, что юрисдикцию МУС признают большинство стран мира – они не будут обращать внимания на дипломатическую защиту, например, Путина или его окружения, если те попадут на их территорию.

"Проще всего – поймать военнослужащих, которые находятся у нас в плену и совершали международные преступления. Безусловно мы хотим большую цель, более важных лиц. Как минимум мы сможем ограничить им возможность выезда из РФ, а потом рано или поздно достанем их и физически", – добавил Малюська.

Читайте также: Трибунал за военные преступления. Впервые в истории 38 стран обратились в Гаагу против РФ

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.