Для помощи пострадавшим от войны создан штаб по гуманитарным и социальным вопросам

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, который будет помогать гражданам в преодолении сложных жизненных обстоятельств в связи с вооруженной агрессией России против Украины. Об этом сообщает Офис президента.

Из-за вторжения России в некоторых украинских городах и селах сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация. Многие потеряли свои дома или остались без доступа к воде, пище, лекарствам, предметам первой необходимости.

Чтобы эффективно оказывать пострадавшим гражданам помощь, создан штаб по гуманитарным и социальным вопросам, который призван оперативно координировать волонтерские инициативы, международные гуманитарные организации и финансирование со специально созданного Нацбанком счета для пожертвований на гуманитарные нужды.

Штаб будет работать по трем направлениям:

- гуманитарная помощь от правительств иностранных государств и международных организаций;

- помощь от крупного бизнеса военным администрациям и общинам;

- помощь от органов власти военным администрациям и общинам.

Возглавит штаб руководитель ОП Андрей Ермак.

В состав штаба вошли: замглавы ОП по вопросам соцполитики и здравоохранения, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции, по одному представителю от МИД, Минобороны, Минздрава и Минсоцполитики.

Кабинет министров должен обеспечить оперативное взаимодействие штаба и представителей областных военных администраций.

Правительство должно наладить эффективное сотрудничество с дипломатическими представительствами и консульствами иностранных государств, международными организациями, иностранными донорами по оказанию гуманитарной помощи Украине.

Нацбанку рекомендовано открыть специальный счет для сбора средств.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Наталия Медведева

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