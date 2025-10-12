Для прекращения блэкаута на Запорожской АЭС нужны действия России – Сибига

Москва "пытается обмануть" МАГАТЭ и все техническое и дипломатическое сообщество, делая вид, что проблему с ЗАЭС вызвала не она, отметил министр

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Для прекращения опасного блэкаута Запорожской атомной электростанции Россия должна прекратить обстрелы и обеспечить восстановление линий электропередач, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Запорожская атомная электростанция находится в режиме блэкаута уже почти три недели, что представляет угрозу ядерной безопасности. Россия намеренно разорвала соединение станции с украинской энергосистемой, чтобы принудительно протестировать подключение к российской сети – действие, которое никогда ранее не имело места в истории атомной энергетики", – подчеркнул чиновник.

Сибига отметил, что это не только попытка кражи мирного украинского атомного объекта: несанкционированные действия государственной корпорации РФ "Росатом" нарушают международно признанные протоколы безопасности, противоречат украинской лицензии и напрямую угрожают ядерным инцидентом.

По словам министра, Россия "пытается обмануть" Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и все техническое и дипломатическое сообщество, притворяясь, что проблему вызвала не она сама, а кто-то другой.

Однако, добавил чиновник, настоящая проблема в том, что Москва оккупировала и захватила Запорожскую АЭС, разместила на ней своих военных и оружие, заминировала ее периметр и теперь проводит технически неприемлемые эксперименты.

Чтобы положить конец опасному блэкауту станции, страна-агрессор должна прекратить обстрелы и обеспечить ремонт линий электропередач – и она "может сделать это в любой момент", акцентировал Сибига.

"Мы призываем международное сообщество четко признать действия России и "Росатома" незаконными, неприемлемыми и критически опасными. Мы призываем МАГАТЭ оказать давление на Россию, чтобы она прекратила все технические эксперименты на станции и вернула ее законному владельцу – Украине", – подытожил чиновник.

Ранее, 9 октября, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждал, что на Запорожской АЭС был начат процесс восстановления внешнего электроснабжения после "частых контактов" с Украиной и Россией в течение последних недель.