Для прекращения блэкаута на Запорожской АЭС нужны действия России – Сибига
Для прекращения опасного блэкаута Запорожской атомной электростанции Россия должна прекратить обстрелы и обеспечить восстановление линий электропередач, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Запорожская атомная электростанция находится в режиме блэкаута уже почти три недели, что представляет угрозу ядерной безопасности. Россия намеренно разорвала соединение станции с украинской энергосистемой, чтобы принудительно протестировать подключение к российской сети – действие, которое никогда ранее не имело места в истории атомной энергетики", – подчеркнул чиновник.
Сибига отметил, что это не только попытка кражи мирного украинского атомного объекта: несанкционированные действия государственной корпорации РФ "Росатом" нарушают международно признанные протоколы безопасности, противоречат украинской лицензии и напрямую угрожают ядерным инцидентом.
По словам министра, Россия "пытается обмануть" Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и все техническое и дипломатическое сообщество, притворяясь, что проблему вызвала не она сама, а кто-то другой.
Однако, добавил чиновник, настоящая проблема в том, что Москва оккупировала и захватила Запорожскую АЭС, разместила на ней своих военных и оружие, заминировала ее периметр и теперь проводит технически неприемлемые эксперименты.
Чтобы положить конец опасному блэкауту станции, страна-агрессор должна прекратить обстрелы и обеспечить ремонт линий электропередач – и она "может сделать это в любой момент", акцентировал Сибига.
"Мы призываем международное сообщество четко признать действия России и "Росатома" незаконными, неприемлемыми и критически опасными. Мы призываем МАГАТЭ оказать давление на Россию, чтобы она прекратила все технические эксперименты на станции и вернула ее законному владельцу – Украине", – подытожил чиновник.
Ранее, 9 октября, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждал, что на Запорожской АЭС был начат процесс восстановления внешнего электроснабжения после "частых контактов" с Украиной и Россией в течение последних недель.
- 23 сентября Минэнерго сообщило, что на Запорожской АЭС произошел десятый блэкаут с начала оккупации. Станция перешла на питание от дизель-генераторов.
Это самое долгое время, когда объект функционировал в таком режиме. Заместитель министра энергетики отмечала, что генераторы и сама станция не рассчитаны на такое.
7 октября сотрудники МАГАТЭ зафиксировали многочисленные обстрелы в непосредственной близости от Запорожской АЭС. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что эти действия являются сознательной провокацией России.
