"Може будь-якої миті". Для припинення блекауту на Запорізькій АЕС потрібні дії Росії – Сибіга

Москва "намагається обдурити" МАГАТЕ та всю технічну й дипломатичну спільноту, удаючи, що проблему з ЗАЕС спричинила не вона, зауважив міністр

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Для припинення небезпечного блекауту Запорізької атомної електростанції Росія має припинити обстріли та забезпечити відновлення ліній електропередач, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Запорізька атомна електростанція перебуває в режимі блекауту вже майже три тижні, що становить загрозу ядерній безпеці. Росія навмисно розірвала з’єднання станції з українською енергосистемою, щоб примусово протестувати підключення до російської мережі – дію, яка ніколи раніше не мала місця в історії атомної енергетики", – наголосив посадовець.

Читайте також Путін вчергове залякує Захід ядерною зброєю, але водночас сам її боїться

Сибіга зазначив, що це не лише спроба крадіжки мирного українського атомного об’єкта: несанкціоновані дії державної корпорації РФ "Росатом" порушують міжнародно визнані протоколи безпеки, протирічать українській ліцензії та напряму загрожують ядерним інцидентом.

За словами міністра, Росія "намагається обдурити" Міжнародну агенцію з атомної енергії (МАГАТЕ) та всю технічну й дипломатичну спільноту, прикидаючись, що проблему спричинила не вона сама, а хтось інший.

Однак, додав чиновник, справжня проблема у тому, що Москва окупувала та захопила Запорізьку АЕС, розмістила на ній своїх військових і зброю, замінувала її периметр і тепер проводить технічно неприйнятні експерименти.

Щоби покласти край небезпечному блекауту станції, країна-агресор має припинити обстріли та забезпечити ремонт ліній електропередач – і вона "може зробити це будь-якої миті", акцентував Сибіга.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту чітко визнати дії Росії та "Росатому" незаконними, неприйнятними та критично небезпечними. Ми закликаємо МАГАТЕ чинити тиск на Росію, щоб вона припинила всі технічні експерименти на станції та повернула її законному власнику – Україні", – підсумував посадовець.

Раніше, 9 жовтня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі стверджував, що на Запорізькій АЕС було розпочато процес відновлення зовнішнього електропостачання після "частих контактів" з Україною та Росією впродовж останніх тижнів.