Блекаут на Запорізькій атомній станції: МАГАТЕ заявило про початок відновлення електропостачання

Гроссі повідомив, що для відновлення підключення ЗАЕС знадобиться деякий час, але Україна та Росія "конструктивно співпрацюють" з МАГАТЕ

Запорізька АЕС (Фото: Facebook станції)

На тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній станції розпочато процес відновлення зовнішнього електропостачання. Про це повідомив генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

За словами чиновника, процес було запущено після "частих контактів" з Україною та Росією впродовж останніх тижнів.

Гендиректор МАГАТЕ вів перемовини з Києвом та Москвою стосовно конкретних пропозицій, щоб забезпечити станцію зовнішнім електропостачанням, необхідним для охолодження шести зупинених реакторів та відпрацьованого палива.

Як зазначає МАГАТЕ, основна увага приділялася створенню необхідних безпекових умов для проведення ремонтних робіт на пошкоджених ділянках електропередач "Дніпровська" (750 кіловольт) та "Фероплавна-1" (330 кВ), що розташовані по обидва боки лінії фронту неподалік від Запорізької АЕС.

"Після інтенсивних консультацій розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання через лінії "Дніпровська" та "Феросплавна-1", – заявив Гроссі.

Чиновник заявив, що хоча для відновлення підключення ЗАЕС знадобиться деякий час, Україна та Росія "конструктивно співпрацюють" з Агенцією для цього.

Раніше, 8 жовтня, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна запропонувала провести одночасний ремонт ліній електропередачі для відновлення електропостачання на Запорізьку АЕС з обох боків фронту.

"Хто ж проти? Але росіяни проти, вони не дають ремонтувати, вони стріляють", – зазначав тоді глава держави.