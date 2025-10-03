Запорізька АЕС: гендиректор МАГАТЕ веде переговори з Україною та окупантами
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що веде переговори з Україною та РФ стосовно відновлення повноцінного електропостачання на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Про це у своїх соцмережах повідомила сама Міжнародна агенція з атомної енергії.
Гроссі заявив, що обговорює з Києвом та Москвою "детальні пропозиції щодо того, як відновити зовнішнє електропостачання ЗАЕС, яка впродовж останніх десяти днів використовувала аварійне резервне електропостачання".
Інших подробиць МАГАТЕ не наводить.
Запорізька АЕС з 23 вересня, більш ніж тиждень, працює від дизельних генераторів – це найдовший час, коли об'єкт функціонував у такому режимі.
Генератори та сама станція не розраховані на таке, зауважувала заступниця міністра енергетики з питань євроінтеграції Ольга Юхимчук.
- 30 вересня президент Зеленський повідомив, що ситуація на ЗАЕС критична, один із російських генераторів вже вийшов із ладу.
- 2 жовтня глава МЗС Сибіга заявив, що Росія навмисно знеструмила Запорізьку АЕС, оскільки окупанти готуються знову підключити станцію до своєї енергосистеми.
