Сибіга: Росія навмисно знеструмила ЗАЕС, щоб підключити станцію до своєї енергомережі
ЗАЕС (Ілюстративне фото: EPA)

Росія навмисно знеструмила Запорізьку атомну електростанцію, оскільки окупанти готуються знову підключити станцію до своєї енергосистеми. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Дипломат зазначив, що відключення було вручну здійснене та мало характер випробування.

Водночас Сибіга наголосив, що наступний крок Росії – це запуск реактора під окупацією, без належного охолодження, без відповідних ліцензій та наглядових процедур.

"Запорізьку АЕС треба розглядати як військовий маневр. Кожен крок Росії – це не тільки смертельний ризик, але й шлях до катастрофи. Нещодавній блекаут на Чорнобильській АЕС, спричинений російським ударом по підстанції, ще раз продемонстрував, як Москва використовує ядерну безпеку як зброю", – наголосив міністр.

