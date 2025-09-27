Сибіга: Росія хоче підключити ЗАЕС до своєї енергомережі й залучити до цього МАГАТЕ

ЗАЕС (Ілюстративне фото: EPA)

Росія проклала 200 кілометрів ліній електропередач, готуючись підключити Запорізьку атомну електростанцію до своєї енергомережі, і намагається залучити до цього процесу Міжнародне агентство з атомної енергії. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Міністр нагадав, що внаслідок дій Росії Запорізька АЕС вже четвертий день залишається без електропостачання. За його словами, це вже десяте відключення електроенергії на станції.

Читайте також Зовнішнє живлення ЗАЕС відключене понад три дні. Є ризик повторення сценарію Фукусіми

"Крім того, Росія проклала 200 кілометрів ліній електропередач, готуючись до спроби захопити станцію, підключити її до енергомережі та запустити знову", – повідомив міністр.

Сибіга наголосив, що російські керівники, які працюють над цим планом, "так прагнуть догодити своїм босам у Москві, що ігнорують будь-які питання ядерної безпеки". Він нагадав, що подібну модель поведінки світ уже бачив у 1986 році.

За його словами, дії Росії створюють надмірні ризики протягом багатьох років – удари поблизу ядерних об’єктів, вибух дрона біля Південноукраїнської АЕС цього тижня та попередній удар по Чорнобильському контейнменті.

"Однак спроба Росії відновити роботу ЗНПП може бути найгіршою з усіх і становити найбільший ризик. Москва активно намагається залучити МАГАТЕ до цієї авантюри та виправдати своє захоплення ЗНПП", – заявив міністр.

Сибіга підкреслив, що такий сценарій веде до "незворотного краху мирного ядерного устрію, створеного МАГАТЕ".

"Ми вимагаємо, щоб агентство зайняло принципову позицію. ЗАЕС повинна бути повернута Україні, її законному власнику. Ми закликаємо всі країни, зацікавлені в ядерній безпеці та захисті, чітко дати зрозуміти Москві, що її ядерна авантюра має закінчитися", – підсумував міністр.