Сибига: Россия хочет подключить ЗАЭС к своей энергосети и привлечь к этому МАГАТЭ
Россия проложила 200 километров линий электропередач, готовясь подключить Запорожскую атомную электростанцию к своей энергосети, и пытается привлечь к этому процессу Международное агентство по атомной энергии. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Министр напомнил, что в результате действий России Запорожская АЭС уже четвертый день остается без электроснабжения. По его словам, это уже десятое отключение электроэнергии на станции.
"Кроме того, Россия проложила 200 километров линий электропередач, готовясь к попытке захватить станцию, подключить ее к энергосети и запустить снова", – сообщил министр.
Сибига отметил, что российские руководители, которые работают над этим планом, "так стремятся угодить своим боссам в Москве, что игнорируют любые вопросы ядерной безопасности". Он напомнил, что подобную модель поведения мир уже видел в 1986 году.
По его словам, действия России создают чрезмерные риски в течение многих лет – удары вблизи ядерных объектов, взрыв дрона возле Пивденноукраинской АЭС на этой неделе и предыдущий удар по Чернобыльскому контейнменту.
"Однако попытка России возобновить работу ЗНПП может быть худшей из всех и представлять наибольший риск. Москва активно пытается привлечь МАГАТЭ к этой авантюре и оправдать свой захват ЗНПП", – заявил министр.
Сибига подчеркнул, что такой сценарий ведет к "необратимому краху мирного ядерного порядка, созданного МАГАТЭ".
"Мы требуем, чтобы агентство заняло принципиальную позицию. ЗАЭС должна быть возвращена Украине, ее законному владельцу. Мы призываем все страны, заинтересованные в ядерной безопасности и защите, четко дать понять Москве, что ее ядерная авантюра должна закончиться", – подытожил министр.
- 23 сентября ЗАЭС осталась без электроснабжения. Это десятый блэкаут с начала оккупации станции россиянами.
- 26 сентября МИД отреагировал на встречу Гросси с Путиным в Москве. В ведомстве подчеркнули, что Россия использовала гендиректора МАГАТЭ в целях своей пропаганды.
