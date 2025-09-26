МИД о встрече Гросси с Путиным: Россия использовала руководство МАГАТЭ

Рафаэль Гросси и Владимир Путин (Фото: Ramil Sitdikov/EPA)

Украина обеспокоена, что Россия использовала генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в целях своей пропаганды. Так Министерство иностранных дел отреагировало на встречу Гросси с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Ведомство рассматривает мероприятия, организованные государством-агрессором по случаю 80-летия его атомной промышленности, как очередной политический фарс, направленный на манипуляции в информационном пространстве для отбеливания собственных преступлений в сфере ядерной и радиационной безопасности.

В МИД убеждены, что на фоне незаконной оккупации Запорожской атомной электростанции проведение таких "торжеств" выглядит особенно лицемерно.

"Особое беспокойство вызывает использование визита главы МАГАТЭ в Россию в контексте этого мероприятия – Россия фактически использовала руководство агентства в целях своей пропаганды", — говорится в заявлении.

Украина рассматривает МАГАТЭ исключительно как инструмент предотвращения ядерных рисков и ожидает неукоснительного соблюдения принципов объективности, беспристрастности и независимости.

В ведомстве добавили, что государственная корпорация "Росатом", которая организовала "торжества", является частью военно-промышленного комплекса России и инструментом оккупации украинских ядерных объектов, в частности ЗАЭС. Вмешательство оккупантов в работу станции представляет непосредственную угрозу ядерной безопасности как в Украине, так и за ее пределами. Нарушаются не только базовые принципы МАГАТЭ, но и фундаментальные нормы международного гуманитарного права, отметили там.

МИД упомянул о расследовании правозащитной организации Truth Hounds, "Seizing Power", документирующем причастность Росатома к оккупационному управлению площадкой ЗАЭС, а также системным пыткам, истязаниям и преследованиям гражданских, в частности сотрудников станции.

Украина требует от Росатома немедленно прекратить любое вмешательство в деятельность ЗАЭС, освободить незаконно удерживаемых работников и устранить любое давление на персонал. Киев высоко ценит техническое присутствие МАГАТЭ на украинских площадках, включая ЗАЭС, и продолжит взаимодействие с агентством в рамках его мандата.

В МИД считают недопустимыми попытки легитимизации российской оккупации украинских объектов через контакты международных институтов с российскими структурами.

Украина призвала партнеров изолировать Росатом от международных площадок в сфере ядерной энергетики, прекратить проекты сотрудничества, остановить новые контракты, ограничить поставки технологий и товаров двойного назначения, ввести комплексные санкции против корпорации, ее структур и руководства, а также ограничить импорт продукции, которая обеспечивает его деятельность.

Вечером 25 сентября Гросси сообщил в социальной сети X, что встретился с диктатором РФ. По его словам, темой обсуждения стали вопросы ядерной энергетики, нераспространения ядерных технологий и вызовы в сфере безопасности и защищенности.