МЗС про зустріч Гроссі з Путіним: Росія фактично використала керівництво МАГАТЕ

Рафаель Гроссі та Володимир Путін (Фото: Ramil Sitdikov/EPA)

Україна занепокоєна, що Росія використала генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі у цілях своєї пропаганди. Так Міністерство закордонних справ відреагувало на зустріч Гроссі з російським диктатором Володимиром Путіним в Москві.

Відомство розглядає заходи, організовані державою-агресоркою з нагоди 80-річчя її атомної промисловості, як черговий політичний фарс, спрямований на маніпуляції в інформаційному просторі для відбілювання власних злочинів у сфері ядерної та радіаційної безпеки.

У МЗС переконані, що на тлі незаконної окупації Запорізької атомної електростанції проведення таких "урочистостей" виглядає особливо лицемірно.

"Особливе занепокоєння викликає використання візиту очільника МАГАТЕ до Росії у контексті цього заходу – Росія фактично використала керівництво агентства у цілях своєї пропаганди", – йдеться в заяві.

Україна розглядає МАГАТЕ виключно як інструмент запобігання ядерним ризикам і очікує неухильного дотримання принципів об’єктивності, неупередженості й незалежності.

У відомстві додали, що державна корпорація "Росатом", яка організувала "урочистості", є частиною військово-промислового комплексу Росії та інструментом окупації українських ядерних об’єктів, зокрема ЗАЕС. Втручання окупантів у роботу станції становить безпосередню загрозу ядерній безпеці як в Україні, так і за її межами. Порушуються не лише базові принципи МАГАТЕ, а й фундаментальні норми міжнародного гуманітарного права, наголосили там.

МЗС згадало про розслідування правозахисної організації Truth Hounds, "Seizing Power", що документує причетність Росатома до окупаційного управління майданчиком ЗАЕС, а також системних тортур, катувань і переслідувань цивільних громадян, зокрема співробітників станції.

Україна вимагає від Росатома негайно припинити будь-яке втручання в діяльність ЗАЕС, звільнити незаконно утримуваних працівників й усунути будь-який тиск на персонал. Київ високо цінує технічну присутність МАГАТЕ на українських майданчиках, включно з ЗАЕС, і продовжить взаємодію з агентством у межах його мандату.

У МЗС вважають неприпустимими спроби легітимізації російської окупації українських об’єктів через контакти міжнародних інституцій з російськими структурами.

Україна закликала партнерів ізолювати Росатом від міжнародних майданчиків у сфері ядерної енергетики, припинити проєкти співпраці, зупинити нові контракти, обмежити постачання технологій і товарів подвійного призначення, запровадити комплексні санкції проти корпорації, її структур і керівництва, а також обмежити імпорт продукції, яка забезпечує його діяльність.

Увечері 25 вересня Гроссі повідомив у соціальній мережі X, що зустрівся з диктатором РФ. За його словами, темою обговорення стали питання ядерної енергетики, нерозповсюдження ядерних технологій і виклики у сфері безпеки й захищеності.