Біля Запорізької АЕС Росія гатила з артилерії. Україна каже – це ядерний тероризм

МЗС України просить тиску на Росію та вимагає, щоб окупанти звільнили найбільшу ядерну станцію Європи

Запорізька атомна станція (Фото: EPA / SERGEI ILNITSKY)

Поблизу Запорізької атомної станції були зафіксовані залпи російської артилерії. Міністерство закордонних справ просить союзників посилити тиск на Росію, яка порушує такими діями міжнародні норми, та змусити її до звільнення ядерного об'єкта.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 6 серпня повідомив, що команда інспекторів зафіксувала численні залпи артилерії, що виходили з території в безпосередній близькості до периметра ЗАЕС і тривали понад годину. Співробітники МАГАТЕ в цей час перебували на території станції для огляду сховища відпрацьованого ядерного палива.

У МЗС зазначили, що це серйозний інцидент, який підтверджує "цинічне та безвідповідальне" використання окупантами ЗАЕС як військового об'єкта та "ядерного щита" для прикриття обстрілів української цивільної інфраструктури.

"Ці дії є частиною свідомої та системної тактики російських окупаційних військ. Прикриваючись найбільшою в Європі атомною електростанцією, агресор завдає ударів по мирних містах та селах України, усвідомлюючи, що будь-яка військова відповідь у напрямку станції обмежена через безпрецедентний ризик ядерної катастрофи", – зазначили в міністерстві.

У МЗС нагадали, що внаслідок попередніх подібних обстрілів вже було пошкоджено критично важливу інфраструктуру, зокрема кілька зовнішніх ліній електропостачання, які необхідні для забезпечення власних потреб ЗАЕС. Через це станція мала покладатися лише на одну резервну лінію електропередач, а це ненадійна система.

"Кожен такий інцидент наближає нас до межі, за якою може статися трагедія континентального масштабу", – підкреслили в МЗС.

В Україні вважають дії Росії грубим порушенням принципів міжнародного права, Конвенції про ядерну безпеку та засад МАГАТЕ.

"Створення військових позицій на території ядерного об'єкта та ведення звідти бойових дій є актом ядерного тероризму, що вимагає рішучої та консолідованої реакції міжнародної спільноти", – заявили в міністерстві.

"Україна закликає міжнародних партнерів посилити тиск на Росію з вимогою негайної демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль легітимного оператора – українського Енергоатому", – резюмували в міністерстві.