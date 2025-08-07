Возле Запорожской АЭС Россия стреляла из артиллерии. Украина заявила о ядерном терроризме

МИД Украины просит давления на Россию и требует, чтобы оккупанты освободили крупнейшую ядерную станцию Европы

Запорожская атомная станция (Фото: EPA / SERGEI ILNITSKY)

Вблизи Запорожской атомной станции были зафиксированы залпы российской артиллерии. Министерство иностранных дел просит союзников усилить давление на Россию, которая нарушает такими действиями международные нормы, и принудить ее к освобождению ядерного объекта.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 6 августа сообщил, что команда инспекторов зафиксировала многочисленные залпы артиллерии, исходившие с территории в непосредственной близости к периметру ЗАЭС и продолжавшиеся более часа. Сотрудники МАГАТЭ в это время находились на территории станции для осмотра хранилища отработанного ядерного топлива.

В МИД отметили, что это серьезный инцидент, который подтверждает "циничное и безответственное" использование оккупантами ЗАЭС как военного объекта и "ядерного щита" для прикрытия обстрелов украинской гражданской инфраструктуры.

"Эти действия являются частью сознательной и системной тактики российских оккупационных войск. Прикрываясь крупнейшей в Европе атомной электростанцией, агрессор наносит удары по мирным городам и селам Украины, осознавая, что любой военный ответ в направлении станции ограничен из-за беспрецедентного риска ядерной катастрофы", – отметили в министерстве.

В МИД напомнили, что в результате предыдущих подобных обстрелов уже была повреждена критически важная инфраструктура, в частности несколько внешних линий электроснабжения, которые необходимы для обеспечения собственных нужд ЗАЭС. Поэтому станция должна была полагаться только на одну резервную линию электропередач, а это ненадежная система.

"Каждый такой инцидент приближает нас к черте, за которой может произойти трагедия континентального масштаба", – подчеркнули в МИД.

В Украине считают действия России грубым нарушением принципов международного права, Конвенции о ядерной безопасности и принципов МАГАТЭ. Военные позиции на территории ядерного объекта и обстрелы оттуда являются "актом ядерного терроризма".

"Создание военных позиций на территории ядерного объекта и ведение оттуда боевых действий является актом ядерного терроризма, требующего решительной и консолидированной реакции международного сообщества", – заявили в МИД.

"Украина призывает международных партнеров усилить давление на Россию с требованием немедленной демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС и возвращения ее под полный контроль легитимного оператора – украинского Энергоатома", – резюмировали в министерстве.