На ЗАЭС была слышна стрельба. Гросси заявил, что ситуация "явно неустойчивая"

Запорожская атомная станция (Фото: Энетргоатом/Facebook)

На Запорожской атомной электростанции возле административного здания утром 23 апреля была слышна громкая стрельба. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что в последнюю неделю взрывы и выстрелы стали слышны почти каждый день.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По его словам, экспертам МАГАТЭ, находящимся на ЗАЭС, 23 апреля было предписано не покидать помещение. Возникла якобы "угроза со стороны беспилотников", из-за чего действия миссии на станции пришлось отложить.

Гросси заявил, что этот инцидент подчеркнул, что риски для ядерной безопасности сохраняются.

"То, что когда-то было практически невообразимым – свидетельства военных действий вблизи крупного ядерного объекта – стало почти повседневным явлением и обычной частью жизни на крупнейшей в Европе атомной электростанции. С точки зрения ядерной безопасности это явно неустойчивая ситуация", – сказал он.

По словам Гросси, МАГАТЭ по прежнему привержено тому, чтобы сделать все возможное для предотвращения ядерной аварии во время полномасштабной войны.

Отмечается, что группы МАГАТЭ также продолжают следить за ядерной безопасностью на трех других украинских атомных электростанциях – Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской.