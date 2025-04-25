На ЗАЕС було чути стрілянину. Гроссі заявив, що ситуація "явно нестійка"

Запорізька атомна станція (Фото: Енетргоатом/Facebook)

На Запорізькій атомній електростанції біля адміністративної будівлі вранці 23 квітня було чути гучну стрілянину. Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що в останній тиждень вибухи та постріли стали чути майже щодня.

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За його словами, експертам МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, 23 квітня було наказано не залишати приміщення. Виникла нібито "загроза з боку безпілотників", через що дії місії на станції довелося відкласти.

Гроссі заявив, що цей інцидент наголосив, що ризики для ядерної безпеки зберігаються.

"Те, що колись було практично неймовірним – докази воєнних дій поблизу великого ядерного об'єкта – стало майже повсякденним явищем і звичайною частиною життя на найбільшій у Європі атомній електростанції. З погляду ядерної безпеки це явно нестійка ситуація", – сказав він.

За словами Гроссі, МАГАТЕ, як і раніше, віддане тому, щоб зробити все можливе для запобігання ядерній аварії під час повномасштабної війни.

Наголошується, що групи МАГАТЕ також продовжують стежити за ядерною безпекою на трьох інших українських атомних електростанціях – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській.