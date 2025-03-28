В Україні відповіли на заяви Росії щодо ЗАЕС: Станція була і буде українською

Запорізька атомна станція (Фото: Fаcebook ЗАЕС)

Україна засуджує спроби Росії легітимізувати незаконний контроль над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) і вимагає вивести звідти російські війська. Про це повідомили в міністерстві закордонних справ.

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"МЗС наголошує: ЗАЕС була, є і буде українською. Російська Федерація повинна негайно вивести свої війська з території станції, припинити ядерний шантаж і спроби маніпулювати питанням глобальної безпеки", – зазначили в міністерстві.

Перед цим у МЗС Росії заявляли, що ЗАЕС є нібито "російським ядерним об'єктом".

У МЗС зазначили, що Росія продовжує маніпулювати питанням ядерної безпеки, а ЗАЕС використовує як інструмент "міжнародного тиску й шантажу". А це створює пряму загрозу для безпеки всієї Європи, підкреслили в міністерстві.

Незаконне втручання Росії у функціонування ЗАЕС ставить під загрозу технічну стабільність об’єкта, є грубим порушенням міжнародного права й основоположних принципів ядерної безпеки.

"Кремль цілеспрямовано обмежує роботу міжнародних експертів і чинить тиск на Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), намагаючись блокувати передання об’єктивної інформації світовій спільноті", – зазначили в міністерстві.

Зазначається, що будь-які спроби Росії нав’язати свої правила управління станцією є незаконними й загрожують безпеці регіону.

У МЗС наголосили, що рішення про запуск реакторів не можуть ухвалюватися без участі законних українських регуляторних та операційних органів – Держатомрегулювання та НАЕК "Енергоатом". А окупаційні адміністрації, сторонні органи чи представники Росії не мають права втручатися у процеси безпечної експлуатації ЗАЕС.

Також у міністерстві зазначили, що питання ядерної безпеки на ЗАЕС не може розглядатися окремо від питання незаконного контролю над станцією. А будь-які намагання Росії видати свою присутність за "нормальне управління" – цілеспрямована пропаганда.

"Україна звертається до міжнародних партнерів із закликом посилити спільні зусилля для припинення російського ядерного шантажу. Вимагаємо запровадження додаткових санкцій проти Росатому. Упевнені, що повне припинення будь-якої співпраці з цією структурою та жорстка міжнародна ізоляція ядерного сектора держави-агресора є вірною і вчасною відповіддю на дії Росії на ЗАЕС", – йдеться у заяві.

Окрім цього Україна очікує від МАГАТЕ принципової позиції щодо незаконної присутності Росії на території атомної станції. Повернення ЗАЕС під повний контроль України – єдиний шлях відновити ядерну безпеку та стабільність.