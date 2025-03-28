В Украине ответили на заявления России по поводу ЗАЭС: Станция была и будет украинской
Украина осуждает попытки России легитимизировать незаконный контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и требует вывести оттуда российские войска. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел.
"МИД отмечает: ЗАЭС была, есть и будет украинской. Российская Федерация должна немедленно вывести свои войска с территории станции, прекратить ядерный шантаж и попытки манипулировать вопросом глобальной безопасности", – отметили в министерстве.
Перед этим в МИД России заявляли, что ЗАЭС является якобы "российским ядерным объектом".
В МИД отметили, что Россия продолжает манипулировать вопросами ядерной безопасности, а ЗАЭС использует как инструмент "международного давления и шантажа". А это создает прямую угрозу безопасности всей Европы, подчеркнули в министерстве.
Незаконное вмешательство России в функционирование ЗАЭС ставит под угрозу техническую стабильность объекта, является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности.
"Кремль целенаправленно ограничивает работу международных экспертов и оказывает давление на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), пытаясь блокировать передачу объективной информации мировому сообществу", – отметили в министерстве.
Отмечается, что любые попытки России навязать свои правила управления станцией незаконны и угрожают безопасности региона.
В МИД подчеркнули, что решения о запуске реакторов не могут приниматься без участия законных украинских регуляторных и операционных органов – Госатомрегулирования и НАЭК "Энергоатом". А оккупационные администрации, посторонние органы или представители России не вправе вмешиваться в процессы безопасной эксплуатации ЗАЭС.
Также в министерстве отметили, что вопрос ядерной безопасности на ЗАЭС не может рассматриваться отдельно от незаконного контроля над станцией. А все попытки России выдать свое присутствие за "нормальное управление" – целенаправленная пропаганда.
"Украина обращается к международным партнерам с призывом усилить совместные усилия для прекращения российского ядерного шантажа. Требуем введения дополнительных санкций против Росатома. Уверены, что полное прекращение любого сотрудничества с этой структурой и жесткая международная изоляция ядерного сектора государства-агрессора является верным и своевременным ответом на действия России на ЗАЭС", – говорится в заявлении.
Кроме этого, Украина ожидает от МАГАТЭ принципиальной позиции относительно незаконного присутствия России на территории атомной станции. Возвращение ЗАЭС под полный контроль Украины – единственный путь к восстановлению ядерной безопасности и стабильности.
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