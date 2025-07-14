МАГАТЭ: Возле реакторных блоков ЗАЭС прозвучали сотни выстрелов
Международное агентство по атомной энергии сообщило о сотнях выстрелов из стрелкового оружия вблизи реакторных блоков станции в ночь на 13 июля. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.
По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, стрельба продолжалась около часа, начавшись в 22:00 по местному времени.
Утром члены миссии МАГАТЭ провели инспекцию территории и обнаружили многочисленные гильзы малокалиберного оружия возле блоков пять и шесть. Признаков серьезных повреждений или разбитых окон не зафиксировано.
МАГАТЭ в настоящее время выясняет обстоятельства инцидента. Гросси подчеркнул, что любая военная активность вблизи ядерного объекта недопустима.
- После оккупации в 2022 году ЗАЭС прекратила работу и перешла в состояние "холодной остановки". Захватчики регулярно прибегали к провокациям в отношении объекта.
- В конце мая 2025 года организация Greenpeace сообщила, что Россияне строят на оккупированных украинских территориях новую электролинию для перезапуска станции. Однако Международное агентство по атомной энергии не заметило признаков подготовки к этому.
- В начале июня захватчики начали строительство плавучей насосной станции для перезапуска АЭС. Тем временем на заседании Совета управляющих МАГАТЭ 48 стран осудили продолжение российского контроля над электростанцией и выступили против любых попыток перезапуска реакторов под оккупацией.
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