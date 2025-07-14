МАГАТЭ: Возле реакторных блоков ЗАЭС прозвучали сотни выстрелов

Запорожская атомная электростанция (Фото: Энергоатом/Facebook)

Международное агентство по атомной энергии сообщило о сотнях выстрелов из стрелкового оружия вблизи реакторных блоков станции в ночь на 13 июля. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, стрельба продолжалась около часа, начавшись в 22:00 по местному времени.

Утром члены миссии МАГАТЭ провели инспекцию территории и обнаружили многочисленные гильзы малокалиберного оружия возле блоков пять и шесть. Признаков серьезных повреждений или разбитых окон не зафиксировано.

МАГАТЭ в настоящее время выясняет обстоятельства инцидента. Гросси подчеркнул, что любая военная активность вблизи ядерного объекта недопустима.