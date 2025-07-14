МАГАТЕ: Біля реакторних блоків ЗАЕС пролунали сотні пострілів

Запорізька атомна станція (Фото: Енергоатом/Facebook)

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про сотні пострілів зі стрілецької зброї поблизу реакторних блоків Запорізької атомної електростанції у ніч проти 13 липня. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, стрілянина тривала близько години, починаючи з 22:00 за місцевим часом.

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Члени місії МАГАТЕ вранці провели інспекцію території та виявили численні гільзи малого калібру біля блоків пʼять та шість. Ознак серйозних пошкоджень або розбитих вікон не зафіксовано.

МАГАТЕ наразі з'ясовує обставини інциденту. Гроссі наголосив, що будь-яка військова активність поблизу ядерного об’єкта – неприпустима.