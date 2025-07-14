МАГАТЕ: Біля реакторних блоків ЗАЕС пролунали сотні пострілів
Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про сотні пострілів зі стрілецької зброї поблизу реакторних блоків Запорізької атомної електростанції у ніч проти 13 липня. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.
За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, стрілянина тривала близько години, починаючи з 22:00 за місцевим часом.
Члени місії МАГАТЕ вранці провели інспекцію території та виявили численні гільзи малого калібру біля блоків пʼять та шість. Ознак серйозних пошкоджень або розбитих вікон не зафіксовано.
МАГАТЕ наразі з'ясовує обставини інциденту. Гроссі наголосив, що будь-яка військова активність поблизу ядерного об’єкта – неприпустима.
- Після окупації у 2022-му ЗАЕС перестала працювати та перейшла у стан "холодного зупину". Загарбники регулярно вдавалися до провокацій щодо об'єкта.
- Наприкінці травня 2025-го організація Greenpeace повідомила, що росіяни будують на окупованих українських територіях нову електролінію для перезапуску станції. Проте Міжнародна агенція з атомної енергії не побачила ознак підготовки до цього.
- На початку червня загарбники почали будувати плавучу помпову станцію для перезапуску АЕС. Тим часом на засіданні Ради керівників МАГАТЕ 48 країн засудили продовження російського контролю над станцією та виступили проти будь-яких спроб перезапуску реакторів під окупацією.
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