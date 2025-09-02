"Крадіжка не надає права власності". У Сибіги відповіли на заяву Путіна щодо Запорізької АЕС

ЗАЕС є та залишатиметься частиною території України, будь-які спроби Росії поставити цей факт під сумнів – юридично нікчемні

ЗАЕС (Ілюстративне фото: Facebook-акаунт станції)

Крадіжка не надає права власності, а крадій має повернути вкрадене та понести відповідальність. Так Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

"У відповідь на пропозиції Путіна наголошуємо, що крадіжка не надає права власності. Крадій має повернути вкрадене та понести відповідальність, а не пропонувати його комусь в оренду", – йдеться в заяві відомства.

В МЗС наголосили, що ЗАЕС вже понад три роки перебуває під незаконною окупацією Збройних сил Росії. Це грубе порушення міжнародного права, яке спричинило безпрецедентні загрози для ядерної безпеки України, Європи та світу.

Захопивши станцію, російські окупанти перетворили її на військову базу, пошкодили її інфраструктуру та нормальне функціонування, вдалися до тиску, погроз і навіть полону співробітників.

У відомстві зазначили, що російська державна корпорація "Росатом" несе відповідальність за окупацію та функціонування захопленої станції. Її представники постійно перебувають на об’єкті ядерної інфраструктури України, втручаються в технічні процеси, чинять тиск на українських фахівців. Росія позбавила місію Міжнародного агентства з атомної енергії спроможності змістовно отримувати інформацію про ситуацію на ЗАЕС.

У МЗС переконані, що єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки є невідкладне і повне виведення російського військового та іншого персоналу з майданчика ЗАЕС, її повноцінний міжнародний моніторинг та повернення під повний контроль України. Лише такі кроки можуть нівелювати ризики ядерного інциденту та гарантувати безпечне функціонування станції.

ЗАЕС є та залишатиметься невіддільною частиною суверенної території України. Будь-які спроби Росії поставити цей факт під сумнів – юридично нікчемні та політично безперспективні. Україна ніколи не погодиться на узаконення окупації, а міжнародна спільнота має збільшити спільні зусилля для відновлення законного контролю України над станцією.

Раніше цього самого дня Путін заявив, що Росія, США та Україна можуть співпрацювати на ЗАЕС, "якщо складуться сприятливі обставини".

"Ми можемо співпрацювати з американськими партнерами та на Запорізькій АЕС. Ми, у принципі, опосередковано ці питання також із ними обговорювали. Те саме, до речі, стосується й української сторони. На Запорізькій станції, якщо складуться сприятливі обставини, ми обговорювали це з нашими американськими колегами", – сказав диктатор РФ.

14 липня МАГАТЕ повідомляло, що біля реакторних блоків ЗАЕС пролунали сотні пострілів. Гендиректор організації заявив про неприйнятну військову активність.

7 серпня поблизу ЗАЕС були зафіксовані залпи російської артилерії. МЗС попросило союзників посилити тиск на Росію, яка порушує міжнародні норми, та змусити її до звільнення ядерного об'єкта.