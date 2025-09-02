"Кража не дает права собственности". МИД ответил на заявление Путина по Запорожской АЭС

ЗАЭС есть и будет оставаться частью территории Украины, любые попытки России поставить этот факт под сомнение – юридически ничтожны

ЗАЭС (Иллюстративное фото: Facebook-аккаунт станции)

Кража не дает права собственности, а вор должен вернуть украденное и понести ответственность. Так Министерство иностранных дел отреагировало на заявление российского диктатора Владимира Путина о временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

"В ответ на предложения Путина, подчеркиваем, что кража не дает права собственности. Вор должен вернуть украденное и понести ответственность, а не предлагать его кому-то в аренду", — говорится в заявлении ведомства.

В МИД отметили, что ЗАЭС уже более трех лет находится под незаконной оккупацией Вооруженных сил России. Это грубое нарушение международного права, которое привело к беспрецедентным угрозам для ядерной безопасности Украины, Европы и мира.

Захватив станцию, российские оккупанты превратили ее в военную базу, повредили ее инфраструктуру и нормальное функционирование, прибегли к давлению, угрозам и даже пленению сотрудников.

В ведомстве отметили, что российская государственная корпорация "Росатом" несет ответственность за оккупацию и функционирование захваченной станции. Ее представители постоянно находятся на объекте ядерной инфраструктуры Украины, вмешиваются в технические процессы, оказывают давление на украинских специалистов. Россия лишила миссию Международного агентства по атомной энергии возможности содержательно получать информацию о ситуации на ЗАЭС.

В МИД убеждены, что единственным путем к восстановлению ядерной безопасности является безотлагательный и полный вывод российского военного и другого персонала с площадки ЗАЭС, ее полноценный международный мониторинг и возвращение под полный контроль Украины. Только такие шаги могут нивелировать риски ядерного инцидента и гарантировать безопасное функционирование станции.

ЗАЭС есть и будет оставаться неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Любые попытки России поставить этот факт под сомнение – юридически ничтожны и политически бесперспективны. Украина никогда не согласится на узаконивание оккупации, а международное сообщество должно усилить совместные усилия для восстановления законного контроля Украины над станцией.

Ранее в этот же день Путин заявил, что Россия, США и Украина могут сотрудничать на ЗАЭС, "если сложатся благоприятные обстоятельства".

"Мы можем сотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской АЭС. Мы, в принципе, опосредованно эти вопросы также с ними обсуждали. То же самое, кстати, касается и украинской стороны. На Запорожской станции, если сложатся благоприятные обстоятельства, мы обсуждали это с нашими американскими коллегами", — сказал диктатор РФ.

14 июля МАГАТЭ сообщало, что возле реакторных блоков ЗАЭС прозвучали сотни выстрелов. Гендиректор организации заявил о неприемлемой военной активности.

7 августа вблизи ЗАЭС были зафиксированы залпы российской артиллерии. МИД попросил союзников усилить давление на Россию, которая нарушает международные нормы, и заставить ее к освобождению ядерного объекта.