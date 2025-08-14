В МАГАТЭ заявили о трудностях с водоснабжением реакторов на ЗАЭС

В то же время в МАГАТЭ отметили, что задымление возле станции 12 августа не повлияло на ядерную безопасность

Запорожская атомная станция (Фото: EPA)

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 12 августа зафиксировали трудности с обеспечением надежного водоснабжения шести реакторов временно оккупированной РФ Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

За последние две недели специалисты МАГАТЭ на Запорожской АЭС продолжали контролировать работу систем охлаждения. Все шесть реакторов станции с весны 2024 года находятся в состоянии холодной остановки.

В таком состоянии он не производит электроэнергию, но охлаждение все еще необходимо для систем безопасности, активных зон и бассейнов с отработанным топливом, пояснили в Агентстве.

"Команда отметила растущие трудности с обеспечением надежного снабжения охлаждающей воды для шести реакторов и их систем безопасности в состоянии холодной остановки, особенно при нынешних жарких погодных условиях, когда скорость испарения высока", – сообщили в МАГАТЭ,

В Агентстве отметили, что 12 августа миссия МАГАТЭ зафиксировала дым в админздании, где расположен ее офис, после сообщений о пожаре вблизи градирен. Задымление неподалеку энергоблоков, по оценке специалистов, не повлияло на ядерную безопасность и не привело к повышению уровня радиации.

Во время обхода команда обнаружила обгоревшие деревья вблизи градирен.

Также в МАГАТЭ сообщили об обстреле, который произошел примерно в 1,2 км от границы промышленной площадки станции.