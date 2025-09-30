Ситуація на Запорізькій АЕС критична, російський генератор вийшов з ладу – президент

Атомна станція ніколи раніше не працювала на генераторах, але Росія не дає Україні відновити електропостачання

Запорізька атомна електростанція (Фото: facebook.com/zapnpp)

Аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції триває вже сьомий день, подібної ситуації до цього ніколи не було, і вона є критичною. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке й ніколи не працювали в такому режимі так довго", – зазначив він.

За наявною інформацією, один з російських генераторів вже вийшов з ладу. Окупанти обстрілами перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та "відновленню базової безпеки".

Президент наголосив, що ситуація є загрозою для абсолютно всіх. Він повідомив, що провів нараду з військовими та з Міненерго й доручив разом з Міністерством закордонних справ привернути увагу світу максимально до цієї ситуації.

"Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. І правильно, щоб світ не мовчав", – підкреслив Зеленський.