Ситуація на Запорізькій АЕС критична, російський генератор вийшов з ладу – президент
Аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції триває вже сьомий день, подібної ситуації до цього ніколи не було, і вона є критичною. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке й ніколи не працювали в такому режимі так довго", – зазначив він.
За наявною інформацією, один з російських генераторів вже вийшов з ладу. Окупанти обстрілами перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та "відновленню базової безпеки".
Президент наголосив, що ситуація є загрозою для абсолютно всіх. Він повідомив, що провів нараду з військовими та з Міненерго й доручив разом з Міністерством закордонних справ привернути увагу світу максимально до цієї ситуації.
"Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. І правильно, щоб світ не мовчав", – підкреслив Зеленський.
- 23 вересня Міненерго повідомило, що на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації. Станція перейшла на дизель-генератори.
- 27 вересня голова МЗС заявив, що Росія хоче під'єднати ЗАЕС до своєї енергомережі й залучити до цього МАГАТЕ. Окупанти вже проклали 200 кілометрів ліній електропередач.
