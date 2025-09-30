Ситуация на Запорожской АЭС критическая, российский генератор вышел из строя – президент
Аварийная ситуация на Запорожской атомной станции продолжается уже седьмой день, подобной ситуации до этого никогда не было и она является критической. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети. Обеспечивается электричеством от дизель-генераторов. Это чрезвычайно. Генераторы и станция не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго", – отметил он.
По имеющейся информации, один из российских генераторов уже вышел из строя. Оккупанты обстрелами препятствуют ремонту линий электросети к станции и "восстановлению базовой безопасности".
Президент подчеркнул, что ситуация является угрозой для абсолютно всех. Он сообщил, что провел совещание с военными и с Минэнерго и поручил вместе с министерством иностранных дел привлечь внимание мира максимально к этой ситуации.
"Еще ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что делает сейчас Россия. И правильно, чтобы мир не молчал", – подчеркнул Зеленский.
- 23 сентября Минэнерго сообщило, что на Запорожской АЭС произошел десятый блэкаут с начала оккупации. Станция перешла на дизель-генераторы.
- 27 сентября глава МИД заявил, что Россия хочет подключить ЗАЭС к своей энергосети и привлечь к этому МАГАТЭ. Оккупанты уже проложили 200 километров линий электропередач.
