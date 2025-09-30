Ситуация на Запорожской АЭС критическая, российский генератор вышел из строя – президент

Атомная станция никогда раньше не работала на генераторах, но Россия не дает Украине восстановить электроснабжение

Запорожская атомная электростанция (Фото: facebook.com/zapnpp)

Аварийная ситуация на Запорожской атомной станции продолжается уже седьмой день, подобной ситуации до этого никогда не было и она является критической. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети. Обеспечивается электричеством от дизель-генераторов. Это чрезвычайно. Генераторы и станция не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго", – отметил он.

По имеющейся информации, один из российских генераторов уже вышел из строя. Оккупанты обстрелами препятствуют ремонту линий электросети к станции и "восстановлению базовой безопасности".

Президент подчеркнул, что ситуация является угрозой для абсолютно всех. Он сообщил, что провел совещание с военными и с Минэнерго и поручил вместе с министерством иностранных дел привлечь внимание мира максимально к этой ситуации.

"Еще ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что делает сейчас Россия. И правильно, чтобы мир не молчал", – подчеркнул Зеленский.