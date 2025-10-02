Сибига: Россия намеренно обесточила ЗАЭС, чтобы подключить станцию к своей энергосети

Дипломат отметил, что отключение на ЗАЭС россияне осуществили вручную и оно имело характер испытания

ЗАЭС (Иллюстративное фото: EPA)

Россия намеренно обесточила Запорожскую атомную электростанцию, поскольку оккупанты готовятся снова подключить станцию к своей энергосистеме. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Дипломат отметил, что отключение было вручную осуществлено и имело характер испытания.

В то же время Сибига отметил, что следующий шаг России – это запуск реактора под оккупацией, без надлежащего охлаждения, без соответствующих лицензий и надзорных процедур.

"Запорожскую АЭС надо рассматривать как военный маневр. Каждый шаг России – это не только смертельный риск, но и путь к катастрофе. Недавний блэкаут на Чернобыльской АЭС, вызванный российским ударом по подстанции, еще раз продемонстрировал, как Москва использует ядерную безопасность как оружие", – подчеркнул министр.

23 сентября Минэнерго сообщило, что на Запорожской АЭС произошел десятый блэкаут с начала оккупации. Станция перешла на дизель-генераторы.

27 сентября глава МИД заявил, что Россия хочет подключить ЗАЭС к своей энергосети и привлечь к этому МАГАТЭ. Оккупанты уже проложили 200 километров линий электропередач.

30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на ЗАЭС критическая, один из российских генераторов уже вышел из строя.