В Евросоюзе на фоне блекаута призвали РФ немедленно прекратить боевые действия вокруг ЗАЭС

Блекаут на ЗАЭС, начавшийся на прошлой неделе, является десятым с начала полномасштабной войны РФ против Украины

Запорожская атомная электростанция (Фото: facebook.com/zapnpp)

Европейский Союз призывает Россию немедленно прекратить боевые действия вокруг Запорожской атомной станции и срочно восстановить внешнее электроснабжение, которое является необходимым условием ядерной безопасности. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

Спикер подчеркнул, что блекаут на ЗАЭС, начавшийся на прошлой неделе, является десятым с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

"Это самое длительное и серьезное отключение, особенно учитывая то, что боевые действия продолжают препятствовать ремонту и подключению линий электропередачи. Мы призываем Россию немедленно прекратить все военные операции вокруг атомной станции, чтобы обеспечить срочное восстановление питания", – говорится в заявлении.

Представитель подчеркнул, что Россия должна немедленно, безоговорочно и полностью вывести все свои силы, военную технику и другой несанкционированный персонал с ЗАЭС и всей территории Украины.

"Возвращение ЗАЭС под полный контроль компетентных и законных украинских органов власти является единственным долгосрочным решением для минимизации риска ядерной аварии с глобальными последствиями", – отметили в ЕС.