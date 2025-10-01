В Евросоюзе на фоне блекаута призвали РФ немедленно прекратить боевые действия вокруг ЗАЭС
Европейский Союз призывает Россию немедленно прекратить боевые действия вокруг Запорожской атомной станции и срочно восстановить внешнее электроснабжение, которое является необходимым условием ядерной безопасности. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.
Спикер подчеркнул, что блекаут на ЗАЭС, начавшийся на прошлой неделе, является десятым с начала полномасштабной войны РФ против Украины.
"Это самое длительное и серьезное отключение, особенно учитывая то, что боевые действия продолжают препятствовать ремонту и подключению линий электропередачи. Мы призываем Россию немедленно прекратить все военные операции вокруг атомной станции, чтобы обеспечить срочное восстановление питания", – говорится в заявлении.
Представитель подчеркнул, что Россия должна немедленно, безоговорочно и полностью вывести все свои силы, военную технику и другой несанкционированный персонал с ЗАЭС и всей территории Украины.
"Возвращение ЗАЭС под полный контроль компетентных и законных украинских органов власти является единственным долгосрочным решением для минимизации риска ядерной аварии с глобальными последствиями", – отметили в ЕС.
- 23 сентября Минэнерго сообщило, что на Запорожской АЭС произошел десятый блекаут с начала оккупации. Станция перешла на дизель-генераторы.
- 27 сентября глава МИД заявил, что Россия хочет подключить ЗАЭС к своей энергосети и привлечь к этому МАГАТЭ. Оккупанты уже проложили 200 километров линий электропередач.
- 30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на ЗАЭС критическая, один из российских генераторов уже вышел из строя.
Комментарии (0)