В Євросоюзі на тлі блекауту закликали Росію негайно припинити бойові дії навколо ЗАЕС

Блекаут на ЗАЕС, що почався минулого тижня, є десятим від початку повномасштабної війни РФ проти України

Запорізька атомна електростанція (Фото: facebook.com/zapnpp)

Європейський Союз закликає Росію негайно припинити бойові дії навколо Запорізької атомної станції та терміново відновити зовнішнє електропостачання, яке є необхідною умовою ядерної безпеки. Про це йдеться в заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС.

Речник підкреслив, що блекаут на ЗАЕС, який почався минулого тижня, є десятим від початку повномасштабної війни РФ проти України.

"Це найтриваліше та найсерйозніше відключення, особливо з огляду на те, що бойові дії продовжують перешкоджати ремонту та підключенню ліній електропередачі. Ми закликаємо Росію негайно припинити всі воєнні операції навколо атомної станції, щоб забезпечити термінове відновлення живлення", – йдеться в заяві.

Речник наголосив, що Росія повинна негайно, беззастережно та повністю вивести всі свої сили, військову техніку та інший несанкціонований персонал із ЗАЕС та всієї території України.

"Повернення ЗАЕС під повний контроль компетентних та законних українських органів влади є єдиним довгостроковим рішенням для мінімізації ризику ядерної аварії з глобальними наслідками", – наголосили в ЄС.