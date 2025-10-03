Запорожская АЭС: гендиректор МАГАТЭ ведет переговоры с Украиной и оккупантами
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что ведет переговоры с Украиной и РФ о восстановлении полноценного электроснабжения на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Об этом в своих соцсетях сообщило само Международное агентство по атомной энергии.
Гросси заявил, что обсуждает с Киевом и Москвой "детальные предложения о том, как восстановить внешнее электроснабжение ЗАЭС, которая в течение последних десяти дней использовала аварийное резервное электроснабжение".
Других подробностей МАГАТЭ не приводит.
Запорожская АЭС с 23 сентября, более недели, работает от дизельных генераторов – это самое долгое время, когда объект функционировал в таком режиме.
Генераторы и сама станция не рассчитаны на такое, отмечала заместитель министра энергетики по вопросам евроинтеграции Ольга Юхимчук.
- 30 сентября президент Зеленский сообщил, что ситуация на ЗАЭС критическая, один из российских генераторов уже вышел из строя.
- 2 октября глава МИД Сибига заявил, что Россия намеренно обесточила Запорожскую АЭС, поскольку оккупанты готовятся снова подключить станцию к своей энергосистеме.
