Запорожская АЭС: гендиректор МАГАТЭ ведет переговоры с Украиной и оккупантами

Запорожская АЭС (Фото: Facebook станции)

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что ведет переговоры с Украиной и РФ о восстановлении полноценного электроснабжения на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Об этом в своих соцсетях сообщило само Международное агентство по атомной энергии.

Гросси заявил, что обсуждает с Киевом и Москвой "детальные предложения о том, как восстановить внешнее электроснабжение ЗАЭС, которая в течение последних десяти дней использовала аварийное резервное электроснабжение".

Других подробностей МАГАТЭ не приводит.

Запорожская АЭС с 23 сентября, более недели, работает от дизельных генераторов – это самое долгое время, когда объект функционировал в таком режиме.

Генераторы и сама станция не рассчитаны на такое, отмечала заместитель министра энергетики по вопросам евроинтеграции Ольга Юхимчук.