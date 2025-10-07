За 1,25 км від станції. МАГАТЕ зафіксувало нові обстріли та вибухи біля ЗАЕС
Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували численні обстріли в безпосередній близькості від тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, включно з вибухами за 1,25 км від її периметра. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
У МЗС наголосили, що ці дії є свідомою провокацією Росії. У відомстві нагадали, що Запорізька АЕС вже майже два тижні не має зовнішнього енергопостачання, покладаючись на нестабільні резервні джерела живлення.
У МЗС зазначали, що обстріли розглядають як елемент свідомої стратегії Росії: заблокувати проведення ремонтних робіт і відновлення ліній електропередач, необхідних для забезпечення надійного зовнішнього енергозабезпечення.
- 30 вересня президент Зеленський повідомив, що ситуація на ЗАЕС критична, один із російських генераторів вже вийшов із ладу.
- 2 жовтня глава МЗС Сибіга заявив, що Росія навмисно знеструмила Запорізьку АЕС, оскільки окупанти готуються знову під'єднати станцію до своєї енергосистеми.
- 3 жовтня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що веде переговори з Україною та РФ стосовно відновлення повноцінного електропостачання ЗАЕС.
