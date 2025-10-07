За 1,25 км від станції. МАГАТЕ зафіксувало нові обстріли та вибухи біля ЗАЕС

Запорізька АЕС (Фото: Facebook станції)

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували численні обстріли в безпосередній близькості від тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, включно з вибухами за 1,25 км від її периметра. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

У МЗС наголосили, що ці дії є свідомою провокацією Росії. У відомстві нагадали, що Запорізька АЕС вже майже два тижні не має зовнішнього енергопостачання, покладаючись на нестабільні резервні джерела живлення.

У МЗС зазначали, що обстріли розглядають як елемент свідомої стратегії Росії: заблокувати проведення ремонтних робіт і відновлення ліній електропередач, необхідних для забезпечення надійного зовнішнього енергозабезпечення.